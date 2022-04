Julie HUSSON

Après le succès du restaurant le Toqué à Metz, avec Régis toulet, chef de cuisine Toque blanche Internationale, nous avons ouvert un Toqué à Aumetz, près de Esch sur alzette.

Une Nouveauté à Metz ; " ouverture des Bocaux du Toqué "Menu du Midi à 12 euros Entrée Plat ou Plat dessert Menu du Midi à 15 euros Entrée Plat et Dessert.

Nous livrons nos Menus en direct aux entreprises à partir de 20 euros Entrée Plat et Dessert



Notre cuisine est toujours aussi généreuse et toujours à base de produits frais.

Notre Cave à vin fière de ces 100 appellations propose toujours des premiers crus et des grands crus et comme nous n'avons pas changé nous restons fidèles à nos vignerons.



Depuis le 7 octobre 2013 : le restaurant possède un fumoir à cigare

L'ouverture du vin et de la cuisine à la formation professionnelle.





