Frederique HOUSSARD

La valorisation stratégie d’un produit, d’une activité, d’une entreprise est incontournable dans le contexte concurrentiel mondial. L’industrie aéronautique est un “terrain d’enjeu” économique propice à cela, ce qui le rend passionnant.

Docteur en arts appliqués spécialisée dans l’aéronautique (management de projet liés à l’aménagement intérieurs des avions commerciaux et privés), les différentes expériences professionnelles (chez différents avionneurs, équipementiers, sous-traitant et en freelance) ont toutes été nourrit par ce même enjeu de valorisation.

Travailler en étroite collaboration avec le client et tous les interlocuteurs impliqués dans un projet de création et d’aménagement cabine est infiniment riche sur bien des plans : contextuel, relationnel, culturel...



Mes compétences :

Gestion de projet

Valorisation d'entreprise

Gestion des connaissances