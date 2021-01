Fabienne PEYRON

"Tu es tombée dedans quand tu étais petite " !



En effet, on pourrait dire ça... !

Enfant, je traînais déjà mes petits souliers dans les jardins, fascinée par le monde végétal, les mains cherchant toujours ce contact avec la terre…

Une passion qui remonte à loin !!



A 37 ans, une reconversion professionnelle mûrement réfléchie, me permet de réaliser mon rêve !



Enfin !



Pouvoir créer

Créer avec le monde vivant!

Un aménagement pour une collectivité locale, un jardin pour un particulier, …

Donner des conseils aux particuliers pour leurs jardins



Faire comprendre à une commune l'intérêt du paysage … sensibiliser…



Être sur le terrain et retrouver, ressentir toujours cette vibration.

Ce qui m'a amené naturellement à étudier le Feng Shui du jardin.



Sensibilisée au monde du vivant par mon ancien travail dans la recherche en biologie, je m'intéresse et suis à l'affût de "systèmes" qui font exprimer le vivant, le respectent, le mettent en valeur, tout en gardant une maîtrise plus ou moins soutenue de l'homme.



Mes compétences :

Indesign et Photoshop

Nature

Biodiversité

Géobiologie

Feng Shui du jardin

Magnétisme

Autocad