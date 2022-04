Charles FRANCOIS

Importateur direct et distributeur de matériaux destinés aux techniques de Génie Végétal, nous nous sommes rapidement imposés par la qualité de nos produits et notre extrême réactivité.

Nous proposons principalement une gamme de produits destinée:

– Techniques de génie végétal et lutte contre l’érosion

– Travaux d'aménagement paysager

– Travaux d'infrastructures / Génie civil





Pour répondre à des demandes récurrentes de nos clients nous avons élargie nos gammes aux solutions de paillages naturels, synthétiques et aux géotextiles techniques de renforcement, de séparation et de filtration.