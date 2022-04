Didier MAZOUÉ

Depuis 31 ans dans le secteur informatique dont 17 chez différents éditeurs de logiciels.



Ingénieur avant-vente depuis 13 années et expert dans les domaines OLAP, Business Intelligence, bases de données et modélisation de schéma.



J'ai effectué ce parcours parmi de grandes sociétés : Oracle, Hyperion, Business Objects, ...



J'ai rejoint la R&D de Business Objects en tant que Senior Program Manager en janvier 2005 avec un focus particulier sur la spécification des nouvelles fonctionnalités de l'offre Business Objects et SAP dans le domaine couche sémantique : bases de données relationnelles et multi-dimensionnelles.



Expert Product Manager depuis juillet 2006 jusqu'à mai 2014 en charge de l'intégration SAP HANA et SAP BW avec la couche sémantique au sein de SAP.

Je suis maintenant Chief Product Manager responsable d'une équipe de product managers en charge de la stratégie et des solutions prédictives pour SAP.



Mes compétences :

Data warehouse

Bases OLAP

Business Intelligence

Data Modeling

Product manager

Avant vente

Bases relationnelles

SAP HANA

SAP BW

Modélisation

SAP

SQL Server

Oracle

Recherche et développement

Ventes

Sales

RDBMS

Microsoft