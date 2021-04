Patrick GUIMONET

Responsable & Architecte de Solutions d'Entreprise,

20 ans d’expérience en Architecture, Expertise produits, Avant-Vente, Mise en production de Systèmes informatiques et Relation technico-commerciale

Expert Bases de données

MVP SharePoint Server 2010-2014 (4 ans) et maintenant MVP Office 365



J'ai décidé de créer la société Abalon (www.abalon.fr), société de conseil et d'ingénierie durables, spécialisée dans l'accompagnement SharePoint et Microsoft.

Notre ambition est de proposer une offre de services complète pour vous accompagner sur tout le cycle de vie des projets SharePoint et Microsoft :

o Conseil technique et fonctionnel sur le déploiement, l’architecture et la gouvernance du produit,

o Réalisation en assistance technique sur les technologies SharePoint,

o Développements, via des partenaires reconnus.





Précédemment, j'ai acquis chez les plus grands éditeurs, constructeurs et intégrateurs une expertise unique dans la conception et la vente de solutions techniques complexes (incluant matériels, logiciels et services), la promotion technique, la création et l'animation de Pôles techniques.



J'ai plus particulièrement travaillé ces dernières années sur les technologies Microsoft en général et SQL Server & SharePoint en particulier.





J'ai aussi une expérience de généraliste à la fois sur les technologies Microsoft mais aussi Oracle/Java/UNIX (jusqu'aux couches matérielles)





Compétences techniques :

o Spécialiste SharePoint & BPOS / Office 365 (SharePoint Online), SGBD (SQL Server & Oracle)



o Technologies Microsoft (Office, IIS, PowerShell, Hyper-V, Windows client & serveurs),

o Autres technologies (OpenOffice, serveurs d’application Java , J2EE, Oracle, stockage, UNIX & Linux)

o ERP (Infrastructure technique SAP & Oracle Applications), Décisionnel

o « Cloud Computing », Eco-TIC / « Green IT »



o ITIL , Méthodologie Agile - SCRUM



Mes compétences :

Sharepoint 2010

Office 365

SharePoint

Architecte

Microsoft

SQL Server

SGBD

Oracle

Unix

Hyper-V