Catherine GUIMONET

Passionnée d'informatique depuis 30 ans, j'ai commencé comme analyste, responsable d'application puis chef de projet. Je suis maintenant directeur de projet depuis 15 ans environ.



J'ai travaillé à la fois dans le secteur public (Ministére de la défense, APHP, ANPE, GIP-MDS, DGAC), et privé (SSII DEVOTEAM, ACCENTURE, EDS, TEAMLOG).



J'ai su m'adapter, changer de domaine fonctionnel à plusieurs reprises (RH, PAIE, Comptabilité, Industrie, temps réel, gestion d'alerte, Aviation, Commission européenne, Energie...), changer d'environnements techniques (gros systémes, client serveur, architecture N-TIERS) mais mon savoir faire réside essentiellement dans une gestion rigoureuse et structurante (respect coûts, délais, qualité) des projets qui me sont confiés. Attentive aux aspects humains, favorisant la circulation des informations et l'esprit d'équipe, ces points clés sont des aspects positifs de mon management.



Mes compétences :

Ressources Humaines

Intégration systémes complexes

Qualité

ITIL

TMA

Oracle

Paie

Réseau

Java 2 Enterprise Edition

UNIX

UML/OMT

TCP/IP

SunOS

SADT

Oracle PL/SQL

Natural Programming Language

N-Tier

Microsoft Windows

Microsoft SQL Server

Merise Methodology

MVS

MVC

Linux

Jakarta TOMCAT Servlet Engine

Internet

Ingres

IBM VisualAge Pacbase

IBM VM CMS

HTML

GCOS

EDI

Décisionnel

COBOL

C++

C Programming Language

Brio DataPrism

BULL GCOS

Apache WEB Server

Ada

AIX UNIX

ADABAS Natural

Gestion de portefeuille de projets

Gestion budgétaire

Audit / plan d'actions

Management opérationnel et hiérarchique

Organisation

Recrutement / gestion des compétences

Négociation contrat

Génie logiciel

Base de données (ORACLE , ingres, adabas, SQL serv

N-Tier (modéle MVC, java j2ee, tomcat, apache)

Microsoft Project

Langages (Cobol, lisp, adabas natural, ADA, C, C++

Systèmes d'exploitation (Gros systèmes, mvs, vm/cm

Progiciels (ZADIG, PAcbase, HR access, sigagip)

Décisionnel (BO, Brio, cognos, ...)

EAI

Appel d'offres

Manageme