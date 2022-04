Antoine GUIFFARD

Je veille aujourd'hui à avoir une approche particulièrement globale de l'accompagnement des personnes en situation de handicap. Ainsi je suis toujours soucieux dans mon activité de garantir la cohérence et la complémentarité des services de mon association dans une perspective de "dispositif associatif". Enfin je réinterroge en permanence l'articulation de ce dispositif avec le maillage territorial, et ce au regard de l'évolution des politiques publiques.



En quelques mots, je m'attelle à préciser dans un environnement complexe le "QUI FAIT QUOI ?" en poussant, dans mes champs de compétences, jusqu'au Comment ? .



Mes compétences :

Amélioration continue

Gestion des stocks et approvisionnement

Gestion budgétaire

Microsoft Office

Rédaction

Analyse stratégique

Conduite de projet

Animation de groupes

Droit du travail