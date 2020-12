Anne RICHARD

Mon parcours professionnel, suite à un cursus Master 1 Gestion-Management des entreprises et un Master 2 Gestion-Management des Organisations Sanitaires et médico-Sociales (IAE Caen) m'a permis de m'épanouir sur différentes fonctions de Direction, à la fois dans le milieu sanitaire (ingénieur qualité-GDR en polyclinique puis Directrice adjointe de centre hospitalier) et dans le secteur médico-social (gérontologie et Handicap, protection de l'enfance).

Au fil de ces expériences professionnelles, j'ai assumé diverses fonctions managériales, j'ai développé des outils et enrichi ma pratique sur les volets organisationnels et opérationnels, en faisant preuve d'adaptation au sein des structures.

Mes diplômes universitaires en gérontologie et en démarche qualité-gestion des risques me permettent également de mettre en œuvre des compétences complémentaires au sein des établissements.

Aujourd'hui, je reste ouverte à toutes orientations et tous champs professionnels:

-direction, direction adjointe, responsable qualité-GDR.... secteur dépendance, handicap, santé, santé publique, social...



Mon master 1 généraliste me permet une ouverture professionnelle au monde de l'entreprise, au delà des spécificités des secteurs sanitaire et social et mes compétences en démarche qualité-GDR sont transposables à toute organisation (AFNOR ISO 9001, 14001, certification-label, HACCP, QHSE, analyse des processus, cartographie des risques, amélioration continue, PDCA, 8DO, LEAN......)



Mon Master 1 Management-Gestion de l'entreprise m'a permis de me former sur des axes forts tels que:

le Droit de l'entreprise et du Travail, la Gestion RH, la comptabilité et la gestion budgétaire, la communication interne / externe et les circuits de l'information, le contrôle de gestion, la tenue d'indicateurs d'activités et le reporting, la conduite et la gestion de projets.

Mon Master 2 m'a permis d'approfondir les outils de gestion (sur les volets opérationnel et organisationnel) et de me perfectionner dans le pilotage d'une politique Qualité-gestion des risques appliquée à l'entreprise (HACCP, PMS, QHSE, ISO 9001, 14001, ANESM, HAS, référentiels spécifiques liés à l'industrie...).



Je capitalise de nombreux outils liés à la conduite d'une démarche qualité (PDCA, LEAN, conduite de procédure de certification, évaluation des prestations et pratiques professionnelle) et à la gestion des risques (audits de process internes, plans qualité, cartographies des risques à priori et à postériori, gestion documentaire, AMDEC, 8DO, 5S, Paretto, Ishikawa, brainstorming, DUERP...)

Passionnée par la gestion d'organisation et fortement sensibilisée aux thématiques qualité-GDR, j'ai d'ailleurs validé un Diplôme Universitaire en "qualité, évaluation et certification appliquées à l'entreprise" afin d'acquérir une spécialisation complémentaire.



Aujourd'hui, je suis ouverte à tout environnement professionnel afin de déployer mes compétences en gestion d'organisation et mes qualités personnelles (intérêt pour le travail en équipe et le travail en réseau, implication et rigueur dans l'exécution des missions, respect des procédures, des orientations et des référentiels internes) au sein d'un établissement, d'une entreprise.



Résidant dans l'Eure, au carrefour du Calvados et de la Seine Maritime, je suis mobile sur ces 3 départements (14, 27, 76).



N'hésitez pas à me contacter.



Mes compétences :

Management

Gestion de projet

Contrôle de gestion

Gestion administrative

Travail en équipe

Droit du travail

Marketing stratégique

Stratégie commerciale

Gestion des ressources humaines

Assurance qualité

Prévention des risques

Animation de réunions

Droit des sociétés