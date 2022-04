Antoine GUIGNETTE

Coordination générale des services avec des acteurs internes et externes ; Management de projets transverses ; Pilotage budgétaire ; Management par la compétence ; Capacité d’analyse et de synthèse ; Capacité à développer une organisation et à innover ; Accompagnement du changement ; Produire une vision et donner du sens ; Sens de l’organisation et de la programmation ; Capacité à anticiper les problèmes et à la prise de décisions ; Capacité à déployer la stratégie sur le terrain ; Capacités d'écoute et de communication ; Développement et animation de réseau ; Capacité à entretenir des relations interpersonnelles positives ; Polyvalence ; Vision stratégique, sens des responsabilités, autonomie, rigueur, loyauté, esprit d'équipe, proactivité ; Anglais professionnel courant.