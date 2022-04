Antoine GUILLET

Après avoir fini mon Master de chimie analytique, je suis actuellement à la recherche d'un travail dans toute la France; mes différents domaine d'applications sont la chimie minérale, la cristallochimie, l'étude des verres et des céramiques mais aussi l’étude des nanopoudres et la composition de roches.



Actuellement en apprentissage au CFA AFTI de Orsay(Fin mai 2012). Mon entreprise d'accueil est Thales Services Velizy



Mes compétences :

absorption

Absorption Atomique

ATG

Céramique

Chimie

Chimie analytique

Chimie minérale

DRX

Génie logiciel

HPLC

J2EE

MEB

Raman

Recherche

Recherche et Développement