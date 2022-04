Actuellement téléprospecteur en alternance à Digitaleo, je sors d'un BTS Négociation et relation client et suis à la recherche d'un poste de commercial/vendeur en contrat de professionnalisation dans le cadre d'un Bachelor Marketing, Commerce et Négociation, sur la région de Rennes.



Mes compétences :

Sphinx Software

Internet

Customer Relationship Management