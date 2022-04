Antoine GUYOT

Travaille actuellement à Artemys - Bihorel

en tant que Technicien Systèmes pour le compte de clients tels que Accuracy, Printemps, GMP du Havre, Carambar et aussi anciennement pour ENGIE.



Ce type de support passe par du traitement en Hotline , par email et prise en main à distance.



Dans le cas d'Accuracy, ayants des bureaux à l'étranger, le support se fait donc en Anglais 24/24 - 6/7 avec des astreintes



Mes compétences :

Backup d'appareils multimédias

Conception d'ordinateurs sur mesures selon besoins

Diagnostic pannes et solutions + conseils

Gestion de sécurité Anti-virus, malware, ransomwar

Remplacement de pièces d'ordinateur

Dépannage Hotline informatique

Windows 10

Microsoft Office

Microsoft Outlook

Active Directory