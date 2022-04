Antoine GUYOT

Je suis actuellement militaire en reconvertion au sein du 27eme Bataillon de Chasseurs Alpins. Je possède une expérience de 6 ans en conduite de véhicules poids lourds et possède également l'ADR de base. J'envisage de passer mon permis EC, la FIMO et l'ADR citerne afin d'intégrer une entreprise et de devenir conducteur citerne.



Mes compétences :

Maitrise de la conduite et des règles de sécurités

Transport de biens et de marchandises

Transports matières dangereuses

Maintenance 1er niveau

Chargement et déchargement du véhicule

Sens de l'orientation

Savoir gérer une équipe et former fu personnel

Sens des responsabilités

Autonome

Ponctuel,poli et respectueux

Esprit d'équipe