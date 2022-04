Madame, Monsieur,

Actuellement à la recherche d’un emploi, mes réflexions m’ont amené à postuler auprès de

votre entreprise.

Le secteur d’activité est en adéquation avec mes valeurs et le poste

correspond parfaitement à mes domaines de compétences, c’est pourquoi je me permets

aujourd'hui de vous proposer ma candidature afin de donner un nouvel essor à ma carrière,

élargir mes compétences.



De nature dynamique et enjouée, mon expérience en tant qu’assistant administratif RH ainsi

que dans l’hôtellerie et de la banque m’a permis d’acquérir une bonne connaissance au niveau

de l’assistanat de direction, de la gestion, de la comptabilité, de la communication ainsi que

du domaine commercial.



Garantir une qualité d’accueil et d’écoute envers les collaborateurs ainsi qu’à votre clientèle

sera ma première préoccupation.



Souriant, discret et organisé, je serai prêt à m’investir pleinement dans les tâches que vous

pourrez me confier.



Le sens du contact, du service client, le sens de l';organisation, le dynamisme et le travail en

équipe sont mes grands atouts. De plus l’excellence en matière de service client m’a permis

de me concentrer sur le point le plus important de la relation commerciale : le client.

Aujourd’hui, je souhaite mettre à votre service, ma motivation et mon dynamisme.

Je vous prie de bien vouloir prendre en considération ma candidature et de trouver ci joint

mon CV.



Je reste à votre disposition afin de convenir d'un entretien, et vous pris de d’agréer, Madame,

Monsieur, l’expression de mes sentiments respectueux.



Cordialement,

Antoine Guyot

9 rue du chardonnier

35730 Pleurtuit

06.23.39.30.36

Antoine1Guyot@gmail.com



Mes compétences :

Réception Hôtellerie

Conciergerie

Informatique

Restauration

Tourisme

Yield management

Vega

Opera

Microsoft Office

Lightspeed

Galaxy/C++

GDS

Ciel Compta

Amadeus CRS

Communication

Accompagnement RH

Conseil RH

Comptabilité