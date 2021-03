Joël BONNARD

Depuis septembre 2014, j'ai rejoint Progmag dépt26 (Equipements informatiques de gestion pour le commerce et la distribution) qui conquiert chaque jour de nouveaux Clients & Groupements

Responsable commercial depuis février 2015 - Gestion de projets, suivi des Grands Comptes, relationnel, conduite de nouvelles stratégies de conquête, plan de vente et indicateurs

> > > Apport de + de 300 nouveaux magasins



En Février 2014, j'ai intégré la société ADN Informatique (73) : éditeur de logiciels hébergement, bien-être, thalassothérapie, au poste d'ingénieur commercial en HOME OFFICE avec 1 à 2 jours /semaine à Chambéry



ADPrésence : "HOME OFFICE" + Cannes : 1 jr/ semaine.

Vente de solutions logicielles dédiées hébergement auprès d'Ecoles, Fondations, Résidences Etudiants, Services, et, Tourisme

Progiciel intégrant :

CRM, GMAO, GED, Interfaces comptables (y compris analytique), Web, WORKFLOW, CAF, Propriétaires (compte rendu de gestion, mandats/ baux, ...), planification résidents et collaborateurs (gestion des temps), Back Office, Devis, T.O, Contrats

Mes 6 dernières années m'ont permis de NEGOCIER, de CONCRETISER, et, de CONDUIRE des projets d'envergure (privés & publics) auprès d'interlocuteurs de haut niveau (D.S.I, Directions Opérationnelles et D.A.F)

- C.A signé : Moyenne de 320 à 270 K€/ AN - 90 clients signés

- Principales signatures

ESSEC - HEC - Ecoles des Mines de St-Etienne, Nantes, Alès - Instituts TELECOM Paris, R.P et Bretagne - Ecole Centrale- Groupe Tagerim Immo - Sogerely - Ensta ParisTech - Arts & Métiers Cité U et Aix - Afasec - C2A - CTGI - DRGC - CITE U - Foyers étudiants - Hôtels charme



Après avoir travaillé dans le milieu touristique pendant + de 10 ans comme Directeur d'AGV (Club Méd, Frantour, ACCOR), ENTREPRIS en créant le portail www.salonsdunet (organisation de salons virtuels : online > > > tourisme, formations, écoles), j'ai orienté mon parcours professionnel vers le milieu de l'édition de logiciels de gestion depuis 2003



Mes compétences :

Dynamique et autonome

Organisé et bon sens relationnel

Rigoureux

Bon négociateur

Rigueur

Commercial

Chasseur