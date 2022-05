Dynamique et motivée, je suis Conseillère Emploi Formation.

Après 6 ans d'expérience dans la médiation culturelle, j'ai décidé de me réorienter vers le conseil à l'emploi. Une première expérience à Pôle Emploi m'a permis de me conforter dans mon choix.



Mes compétences :

Organisation

Rédaction

Respect des engagements

Adaptabilité

Relationnel

Prise d'initiatives