Antoine HAENTJENS

Après l'obtention d'un bac STG (Science de la Technique et de la Gestion) option marketing j'ai décidé de me spécialiser dans le domaine sportif. Après un BTS MUC (Management des Unités Commerciales) en alternance j'ai effectué une Licence spécialisé dans le management du sport. J’ai décidé de partir 1 an en Angleterre en tant qu’assistant Manager dans une écurie de concours complet afin de perfectionner mon anglais. Une fois rentré en France j'ai contribué au développement d'une START UP dans le dépoussiérage de foin. J'avais pour missions la production , la livraison, la commercialisation du produit. Cela fait maintenant 2 ans et demi que je travail pour les fourrages du verger mais avec la difficulté de la réalisation du projet j'accumule deux mi temps. Je travail également chez Mastock, magasin de déstockage en tant que responsable adjoint jusqu’à fin Juillet.

Je suis a la recherche d'un emploi début septembre.



Mes compétences :

Microsoft Office

Marketing

Relationnel