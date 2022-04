Antoine HAMEL

Juste après avoir obtenu un Master en Marketing et Communication, j'ai rejoint une une agence de communication sur Paris en CDI en tant que Chef de Projet Web pendant 4 ans.



Motivé, dynamique, rigoureux et polyvalent, je gérais plusieurs projets clients à la fois, de la prise en compte du besoin et l'écriture du storyboard à la phase de recette et de livraison tout en m'assurant que le budget et le planning étaient respectés. Je travaillais également avec plusieurs équipes de développeurs ainsi qu'un directeur artistique afin de mener à bien les projets.



Mes compétences :

Microsoft PowerPoint

Adobe Photoshop

Google Adwords

Microsoft Windows

Microsoft Project

Joomla

Wordpress