Antoine HAMOUI

##Mon résumé##

J'ai 47 ans, et suis marié avec trois enfants. Co-fondateur d’une société dans le WEB solutions (2002), en Syrie, j’ai été pendant 12 ans au service de 50 clients multi-secteurs (éducation, Technologie de l’Information, food, …). Je les ai accompagnés dans l’évolution et la conception de leur site web en m’investissant tout au long de leur projet. Ainsi, j’ai pu apprécier l‘écoute des besoins clients, l’analyse sectorielle et métier, l’adaptabilité que demande le métier de conseil en informatique.



##Ce sur quoi j'ai travaillé##

Après mes années d'analyste système et de conception web, j'ai suivi la formation SIMPLONCO en programmation (7 mois) que j’ai intégrée dès le 1er mars 2016, et j’ai approfondi mes compétences de développeur en participant à de nombreux projets. Par exemple, pour Accenture, j’ai développé en équipe une application de télé travail destinée à faciliter la gestion administrative entre les RH et les employés, par mail et smartphone : http://www.eteletravail.byethost33.com/



##Projets annexes##

mon site github : https://github.com/thamoui

Des sites sur lesquels j'ai développé :

- intergastronom.net : initiation à la gastronomie internationale

- lacasa.ae : site de consultants en architecture

- nahleheducation.com : site de soutien et d'orientation scolaire

- g1-sy.com : seul site de bourse en Syrie

Participation à plusieurs hackathons



##J'ai un très bon niveau en##

PHP/ Mysql

HTML5/CSS3



##Ce que j'espère faire à l'avenir##

Intégrer une entreprise pour du développement logiciel sur les langages PHP, html mais également Javascript



Mes compétences :

Node.js

Symfony2

MongoDB

AngularJS

JavaScript

MySQL

PHP

Symfony

Personal Home Page

JScript

HTML5

Cascading Style Sheets