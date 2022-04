Antoine HARDY

Au sein d'Actif Signal, acteur majeur du secteur de l'enseigne et de la signalétique, j'occupe un poste de chargé d'affaires pour des réseaux de 10 à 500 points de ventes.



En lien avec le bureau d'étude et l'usine, je préconise les solutions techniques des intégrations d'enseignes lors de déploiements et assure le bon déroulement des opérations confiées.



Pour cela, nous assurons une prestation globale qui va de la pré-visite de chantier (survey) à l'installation des enseignes, en passant par la conception de maquettes techniques et la fabrication pour des projets sur la France entière.



N'hésitez pas à visiter notre site Internet:

www.actif-signal.fr



Mes compétences :

Vente

Gestion de projet

Signalétique

Agencement de magasins