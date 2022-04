Antoine HAVARD

Ingénieur Arts et Métiers spécialisé dans la production industrielle, je recherche de nouveaux challenges internationaux dans l'industrie après avoir participé au lancement de l'usine automobile PSA de Russie, la montée en cadence du programme Airbus A350XWB à Toulouse et tout récemment à la mise en place de l'activité de préparation industrielle via la compagnie Alten UK Ltd.



Mes compétences :

Catia v5

SolidWorks

Microsoft Office

Gestion de projet

AutoCAD

MTM-UAS TICON

SAP

PEGS