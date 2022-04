Antoine Havet alias "Ivory", infographiste 3D.



Diplômé de l'ESRA Bretagne en juillet 2008, je débute dans le milieu

professionnel chez Polymorph Software en tant qu'infographiste 3D.

J'intervient ainsi sur des projets de jeux vidéos, film d'animation , simulation 3d.



En septembre 2010, j' intègre l’équipe des allumeurs d’images de la société Spectaculaire

où je découvre le mapping architectural, j'occupe le poste de responsable des effets 3D

sur des spectacles comme «le petit géant 2 et 3" (Mairie de Rennes),

"Rendez vous place Stanislas" (Place Stanislas Nancy),"Rendez vous Bundesplatz"

(Palais fédéral de Berne, Suisse), "La nuit aux invalides" (Les invalides, Paris).



Je découvre alors une utilisation de la 3D alliant infographie et technique de projection d’image et décide donc de me spécialiser dans le mapping 3D sur structure en volume.



C’est dans le milieu musical électro Rennais que j'évolue en parallèle sur différentes scénographie qui me permettent d’apprendre et

comprendre toute la technicité et les possibilités qu’offrent la projection d’images

3D sur des formes simples, ainsi que les contraintes techniques liées aux performances video live et la video projection.





Des soirées "Size" au jardin moderne, les "We love it" à l'Antipode, les "twisted sessions"

à l'ubu, jusqu'au festival astropolis, je travaille sur des projets de plus en plus grands et appréhende des formes et volumes différents auprès d'artistes comme Rober Hood, Marianos santos, Module Club, Noisebuilder, Commuter, etc…





En mars 2013, je décide de me lancer en tant qu'artiste indépendant et lance Ivory3d, afin de travailler sur des projets plus personnels et prouver mes capacités à créer et gérer des projets seul ou en équipe. Travaillant désormais pour des clients tel que "BMW", "CAPI France" ou "Suravenir" sur des projets de mapping architectural, automobile ou bien de pure scénographie.



Je fait également parti de l'association 2lux studio.

En collaboration avec d’autres artistes et techniciens (Scouap videoplasticien ), l'équipe du 2Lux combine ses compétences afin d’appréhender les projets artistiques les plus complexes.



Retrouvez moi sur son site :Array



Mes compétences :

Adobe Photoshop

Adobe After Effects

3D Studio Max

Adobe Illustrator

Zbrush 4

CINEMA 4D

Autodesk Maya

PC Hardware

Motion design

Apple Mac