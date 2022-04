Antoine HERMAN

J'ai Débuté en Back Office chez BNP Paribas Assurance où j'ai travaillé sur le Projet du "Référentiel Cours". Cela m'as permis de renforcer mes connaissances en finance mais surtout de connaître l'environement de la Maîtrise d'Ouvrage et de travailler sur l'evolution d'un projet en finance. Je suis resté 6 mois en tant qu'intérimaire en satifaisant BNP Paribas.



Ensuite, je fus contacté par Sogeti, filiale de Cap Gemini, où je fus recruté en tant qu'analyste consultant. Cette expérience fut courte mais trés intéressante dans la mesure ou j'ai pu acquérir une véritable formation en Maîtrise d'ouvrage.



Etant en intercontrat, je fus contacté par Cholet Dupont pour un poste en Middle Office que j'occuppe actuellement.

Mes tâches en tant qu'Opérateur Middle Office sont assez diverses:

- Je m'occuppe des transferts des comptes titres (PEA et Ordinaires)

- Je m'assure du bon dénoument des opérations sur les OPCVM

- Je participe également au traitement des OST

- Je m'occupe également d'une partie de la comptabilité.



Cette expérience est enrichissante, elle permet de mieux connaître l'univers des OPCVM et de mieux connaître les OST.



Je me suis enrichi sur beaucoup de choses (Finance, Maitrîse d'Ouvrage)

Cependant, je souhaite évoluer dans d'autres fonctions qui se rapprochent du Front Office ou de l'Analyse Financiére. Mes études ainsi que mes expériences m'ont permis d'acquérir de bonne bases qui ne demandent qu'a être developpées.

A ce sujet, en paralléle de mon activité professionnelle, je prends des cours au Conservatoire National des Arts et Métiers depuis Octobre 2009 en Finance d'entreprise avec comme spécialisation Stratégie et Expertise Financiére.



Je suis quelqu'un de curieux, a ce sujet je lis réguliérement la presse financiére. Je pense que cela est nécéssaire dans un monde de la finance qui est evolue tous les jours. Mon but dans la vie "n'est pas de vivre mieux mais avant tout d'être meilleur"



Mes compétences :

Gestion de patrimoine

Finance

Finance d'entreprise

OPCVM

Banque

Assurance

Informatique

SQL

Fiscalité

Maîtrise d'ouvrage