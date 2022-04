Antoine HERNANDEZ

Je cherche à intégrer une entreprise dès Novembre 2016 (juste après avoir été diplômé) dans le domaine de l'industrie, si possible avec le logiciel SAP me permettant de me perfectionner dans ce progiciel. Force de propositions et de bonne humeur, je saurai faire partie de beaucoup de projets informatiques ou industriels et intégrer tout type d'équipe.



Actuellement, je suis Alternant chez Metallyon, entreprise de sous traitance dans la tôlerie industrielle. Je fais partie du service Système d'Information et je m'occupe de toute la partie fiabilisation et maintenance du progiciel SAP. J'aide parfois sur l'industrialisation de nouveaux produits.



Je suis aussi en dernière année à l'école d'IMERIR à Perpignan : école formant des ingénieurs Chef de Projet en Informatique et Robotique.



Avant mon école, j'ai fait un DUT en Génie Industriel et Maintenance, j'ai donc des bases en maintenance industrielle et en mécaniques, électronique.



Mes compétences :

C

Catia v5

Microsoft Excel

Microsoft Word

Electronique de puissance

Electrotechnique

Algorithmie

Electronique

Automatique

Microsoft PowerPoint

Java

SQL

C#

Visual Basic

C++

Gestion de la production

Visual studio

Gestion de projet

Développement informatique

Informatique industrielle

Informatique

Maintenance industrielle

SAP ABAP

SAP

Industrialisation