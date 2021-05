Mes compétences :

Gestion des stocks et approvisionnement

Autonomie

Ameliorations continues

Service client

SAP

Analyse previsions

Rigueur

Force de proposition

Vraie culture client

Adaptabilité

Organisation

Planification / Ordonnacement

Sens des priorités

Dynamique

Aptitude à travailler en équipe et de façon transv

Capacité d'anticipation

Compétences organisationnelles

Goût des chiffres et esprit d’analyse