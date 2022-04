Antoine HIDALGO

Je suis un ancien de chez I. B. M. Paris.

Puis, quittant Paris, j'ai creer ma propre societé que j'ai géree pendant un peu moins d'une quinzaine d'années (puis je l'ai revendue - 40 à 45 employés)

Enfin, il y a 3 - 4 ans, je me suis orienté vers l'immobilier en participant a la création d'une société de promotion immobilière, où je suis consultant associé.

Je recherche des fonciers particulierement cibles, sur l'Ile de France et sur Nantes.

Je propose des investissements tres rentables avec un retour sur 3 ans.

Je commercialise des appartements sur Nantes intra muros et sur l'Ile de France en fin de premiere couronne et deuxieme couronne.



