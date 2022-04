Antoine HIOLET

C'est en ayant effectué des stages dans l'industrie, la logistique et les travaux (BTP) que j'ai pu affirmer mes qualités et affiner mes choix. Aujourd'hui, je souhaite donc devenir ingénieur de terrain.

Que ce soit en intérieur ou en extérieur, c'est au sein d'une équipe et en tant que responsable de production que je me sens dans mon élément et c'est donc à ce type de poste que je souhaite lancer ma carrière.



Mes compétences :

Catia v5

Microsoft Excel

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Access