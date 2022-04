Antoine HOLVOËT

Je suis actuellement en CDI en tant que Technicien de Laboratoire en microbiologie alimentaire chez SILLIKER (95) Cergy-Pontoise.

Diplômé d’un Brevet de Technicien Supérieur Bio-analyses et Contrôles, je suis à la recherche d’une entreprise qui me permettra de continuer à développer mon expérience.



Au cours de mes différents contrats, j’ai occupé divers postes, ce qui m’a donné la capacité d’exercer différentes fonctions et d’être opérationnel rapidement dans plusieurs domaines.



Ma qualification me donne l’aptitude d’assurer la conduite d'analyses et de contrôles microbiologiques, des qualités physiques, et biologiques, aux différents stades de la production des matières premières et des produits en cours de fabrication ou produits finis tout en respectant les BPL et BPF.

Ce afin d’assurer la mise à jour et le suivi de la carte de contrôle des produits (disposition des résultats statistiques et analyses)



Je possède en outre une bonne connaissance des appareils de stérilisation et de pasteurisation.



Motivée, rigoureux et dynamique, j’ai déjà fait la preuve de mes compétences au sein d’une équipe.

Cette expérience a développé mon aisance relationnelle, mon sens de l’organisation, de rigueur indispensable dans ce métier ainsi que l’autonomie et l’adaptation rapide dont il faut faire preuve.



Une rencontre nous permettrait de mettre en regard mon savoir faire et vos besoins immédiats.



Mes compétences :

Excel, Power point et Word

Logiciel Intranet INLOG (EFS)

Logiciel « ERA » de l’EFS (logiciel de gestion de

Logiciel « SCRAW » et « LABTRACKER » de saisis d’é