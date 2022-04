Antoine HONORÉ

- Langages C/C++, Qt, VCL, Java, Eclipse RCP, XML, Bash, ActionScript 1.

- Environnements de développement Eclipse, Vim, Visual Studio et RAD Studio.

- Programmation graphique, audio, multimédia et streaming HTTP.

- Développement sur les systèmes Windows, Linux et architectures ARM.

- Connaissances en modélisation, méta-modélisation, UML et approche MDE.

- Capacité d'encadrement et de formation.

- Anglais technique et écrit.



Mes compétences :

CUDA

GPU

JAVA

Microsoft DirectX

OpenCL

Opengl

Parallélisme

C++

Qt

DirectX

JavaScript

MySQL

SaltStack

MySQL Cluster

SQL

Python