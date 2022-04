Antoine HTH

Responsable d'un service de 25 personnes et gestion de 6 300 lots d’habitation, 300 000 m² de bureaux, 11 000 m² de commerces. le budget des travaux est de 60 M€ par an.

Définir la politique de valorisation du patrimoine en incluant l’enjeu du Grenelle II

Conseiller et analyser les dossiers techniques des nouveaux investissements (vefa)

Garantir l’application du respect de la norme de sécurité en vigueur