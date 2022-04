Antoine HUBERT

Antoine est Senior Programmer spécialisée dans le développement d'application J2EE.



A l'issue d'études supérieures en informatique (BTS IRIS - informatique réseaux industrielles et services), il complète son orientation professionnelle par un stage en développement J2EE.



Passionné de cinéma et de jeux vidéo, il nous transmet ses connaissances qui l'ont séduit.

Aimant apprendre et partager ses connaissances, il nous a rejoint.



Mes compétences :

Java EE

Maven 2

Spring

HTML

Servicemix

Eclipse

JQuery

Tiles

Struts

PHP

TortoiseSVN

CSS