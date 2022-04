Antoine HUC

Polyvalent, curieux et créatif, mes expériences m'ont permis d'affronter avec succès des défis aussi bien professionnels qu'humains.

Autonome et de nature très humaine, j'aime travailler en équipe pour découvrir les nouvelles façons de procéder et d'aller au résultat souhaité.

J'aime être à l'écoute, comprendre, créer et améliorer.

Ce qui m'anime? le sens des responsabilités, l'entraide, la culture orientée sur le résultat et le fait de contribuer activement à celui-ci.



Spécialités :microsoft excel, microsoft powerpoint, microsoft word