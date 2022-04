Antoine HUET

Ingénieur de l’École Nationale Supérieure d’Arts et Métiers après un BTS Mécanique et Automatisme Industriel, je recherche un nouvel emploi.

Ma formation initiale en BTS Mécanique et Automatismes Industriels m’a permis d’acquérir une bonne connaissance des machines spéciales automatisées.

Mes études d’ingénieur généraliste orientées mécanique, étude et production m’ont permis d’approfondir mes connaissances mécaniques et d’acquérir des compétences en gestion, et organisation.

Durant mes stages et expériences professionnelles, j’ai étudié des solutions à des problèmes spécifiques, entre autres dans les domaines de l’aéronautique, ou des systèmes de propulsions aéronautiques, des machines spéciales automatisées, puis de l’hydroélectricité.

Au cours de ces expériences, j’ai développé toutes sortes de compétences (en Automatismes, Conception et CAO, dimensionnement par calcul éléments finis, Pneumatique et Hydraulique, Electrotechnique) me permettant d’être à l’aise dans des métiers « transversaux », en relation avec différents corps de métiers.

Ces situations très variées auxquelles je me suis confronté m’ont appris à m’adapter et soulignent ma polyvalence.

Je cherche l'employeur intéressé par cet ensemble de compétences et qui me permettra développer encore mes compétences.



Mes compétences :

Automatisation

Automatisme

CAO

Hydraulique

Mécanique

Pneumatique

Production