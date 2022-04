Www.antoine-huette.linodyq.ru



Mes compétences :

Administration système

Direction des systèmes d'information

Audit informatique

HTML

C

Administration de bases de données

Sécurité des systèmes d'information

PHP

Java

Administration réseaux

Conduite de projet

Ubuntu

Personal Home Page

MySQL

Microsoft Windows 2000 Server

Microsoft Windows

Microsoft SQL Server

Microsoft C-SHARP

Linux Fedora

Linux Debian

Linux

JavaScript

Hyper-V

ECLiPSe

Dynamic Host Control protocol

Domain Name Server Protocol

Cascading Style Sheets

C++

C Programming Language

Audit

Android