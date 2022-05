Marilyne ROSSELLE

Maître de Conférences en Informatique à L'UPJV, UFR de Sciences.

Un maître de conférences a plusieurs missions : enseigner, chercher, participer à l'administration de l'enseignement et la recherche.

J'enseigne l'informatique : algorithmique, modélisation objet, conception de site web avec les outils web 2.0 (et web 1.0), gestion de projet, mais précédemment, bases de données, bureautique et préparation au C2I.

Je fais ma recherche en EIAH (Environnements Informatiques d'Apprentissage Humain) au sein de l'équipe COS du laboratoire MIS (http://mis.u-picardie.fr ).

J'ai aussi une longue expérience des méthodes actives (depuis 1988), avec une spécialisation sur les activités de découvertes techniques et scientifiques (ADTS) qui a des impacts sur ma façon d'enseigner et sur mes recherches.



Mes compétences :

Modélisation UML

Programmation

Pédagogie active

Informatique

Bureautique

C2I

Système d'information

Java