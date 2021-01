Xavier CARUYER

Trilingue Francais-Allemand-Anglais | Executive MBA (2011)



Domaines de compétences:

- Marketing

Marketing opérationnel et stratégique | Trade Marketing | Marketing Produit | CRM et marketing direct | Marketing événementiel | Campagnes Marketing multicanaux | Stratégies de lancement | Marketing B2B et B2B | Génération de Leads



- Sales

Business development | Management de forces de vente | Politique et stratégie commerciales | Construction et analyse de campagnes commerciales



- Management

Management de projets complexes | Négociation | Team Leadership | Management de centre de profits avec responsabilité P&L | Management interculturel



Mes compétences :

Anglais courant TOEIC Score 920/990

Allemand courant

Automobile

Marketing stratégique

Business development

Management d'équipe

Management de projet

Vente

Gestion de conflits

Optimisation des stocks

Marketing

Gestion de Centres de Profit

CRM

Conduite de projet

Management interculturel

Trade Marketing