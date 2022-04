Antoine HUYGHE

Fort d'une expérience de 8 ans dans la gestion des systèmes d'information (SSII et Editeur), j'ai acquis des compétences qui me permettent notamment aujourd'hui de manager des consultants technico-fonctionnels et des chefs de projet.



Grâce à ma formation généraliste d'ingénieur en informatique de gestion, je sais m'adapter rapidement aux technologies, organisations, contextes clients et personnes avec qui je collabore.



Mon travail consiste en l'amélioration des organisations en place, la montée en compétence et en autonomie des collaborateurs pour favoriser leur épanouissement, tout en réalisant un pilotage global au travers d'outils adaptés, et ce afin d'obtenir la satisfaction des clients et de mon entreprise dans les projets qui me sont confiés.



Mes compétences :

Gestion de projet

Retail

TMA

Management

Encaissement

Autonomie

Travail en équipe

Dynamique

Polyvalent

Cylande : United Retail, Winstore, Storeland

Java, Visual Basic, XML

Business Services Action Marketing

JD Edwards

Toad pour Oracle

PL/SQL

Agile Scrum

Méthode agile