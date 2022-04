Antoine HUYGHE

Issu d’une licence de gestion et de management des unités de restauration, j'ai occupé durant ma formation différents postes à responsabilité.

Ces expériences m’ont permis d'accroître différentes compétences de gestionnaire et de manager que j'ai développé au cours de mon parcours professionnel dans les métiers du service.

Je souhaite aujourd'hui mettre mes compétences au service d'une entreprise dynamique et à fort potentiel.



Mes compétences :

Animation de formations

Reporting

Management

Amélioration de la productivité

Développement commercial

Recrutement

Qualité client

Audit qualité

Contrôle qualité

Qualité produit

Management de la qualité