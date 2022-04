Antoine INGRET

" On ne peut pas atteindre la perfection, mais en essayant de le faire, on peut accéder à l'excellence. "





Issu d'une formation alternance (BTS Négociation Relation Client) de 2010 à 2012 au sein de la société Würth ,

j'ai su mettre en œuvre toutes les qualités requises afin de me voir proposer un poste de commercial dans cette même entreprise après obtention de mon diplôme.



En poste (CDI) depuis 2012, j'ai intégrer la division Maintenance sur la moitié du département 51.

A charge d'une clientèle de professionnel, j'ai su re-dynamiser le secteur et le faire évoluer, tant sur la plateforme clients que sur les résultats.



Septembre 2013 marque un nouvel élan à ma jeune carrière, j'ai désormais à charge l'intégralité du 51 et suis spécialisé dans le suivi et le développement des industries à fort potentiel sur tout le département (Vendeur Canal 3).



De nature ambitieuse et déterminé, j'ai un plan de carrière établi qui me porte vers deux projet professionnels :



* Intégrer un poste de manager/chef des ventes : affirmer mon leadership et être le trait d'union et la direction commerciale, soutenir et faire évoluer mon équipe tout en ayant la responsabilité des chiffres et de l'évolution de chacun.



* Intégrer un poste d'acheteur : Passer ainsi de l'autre côté du miroir, négocier avec les fournisseurs les meilleurs conditions possibles afin d'optimiser la gestion de stock et respecter les budgets prévus.



Stable et confiant dans ma société, je reste malgré tout à l'écoute du marché, la vie étant faite d'opportunités, il faut savoir les saisir quand celles-ci se présentent.



Merci de l'attention porté à ma présentation.





Mes compétences :

Commercial

Fidélisation client

Négociation commerciale

Développement commercial

Gestion de la relation client

Prospection commerciale