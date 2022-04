Antoine IVARS

Mon parcours professionnel m'a permis d'acquérir diverses compétences :



Techniques :

Assembler un PC de bureau

Assurer la maintenance et dépanner un poste de travail informatique sous Windows ou Linux

Diagnostiquer une panne hardware et software

Rechercher et supprimer des virus

Installation / Désinstallation de systèmes d'exploitation Windows ou Linux

Installation / Désinstallation d'applications

Récupérer des données inaccessibles



Pédagogiques :

Accueillir, écouter un client afin de le conseiller et l'orienter

Former un public varié à l'environnement Windows et Linux, aux logiciels bureautiques, à la production numérique



Communication :

Créer, administrer un site internet (CMS Joomla!)

Réaliser des animations multimédia (Flash)

Concevoir, et mettre en page une publication papier

Rédiger un document d'information