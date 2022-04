Antoine JACOB

Diplômé d'un Master en gestion de projets N.T.I.C. (BAC + 5), fort de 15 années d’expérience

professionnelle dont :

- 6 années dans l’intégration de progiciel de gestion (E.R.P) et l’Assistance à Maîtrise d'Ouvrage (A.M.O.A)

- 7 années dans la conception d’applications métiers sur mesure

- 1 année dans l'intégration de solution e-commerce (Magento)

- 1 année dans la gestion de projet N.T.I.C.



Je souhaite me spécialiser dans l'intégration de solutions de gestion informatisées et e-commerce et je suis à la recherche d'une opportunité professionnelle sur Marseille et ses environs.



Mes compétences :

Gestion de projet

Informatique

Spécifications fonctionnelles

Conseil

Assistance à maîtrise d'ouvrage

Assistance utilisateurs

Mesure d'audience

MySQL

Linux

Test management

PHP

E-commerce

Modélisation de processus

ERP

Magento

SQL

Conception UML

JavaScript

HP Quality Center

Toad pour Oracle

Microsoft Project

UML/OMT

Mercury Interactive TestDirector

IBM WebSphere

Apache WEB Server

eCommerce

TestTrack Pro

TeamWork Server

Oracle PL/SQL

Oracle Discoverer 2000

Microsoft Windows

Microsoft Visio

Microsoft SharePoint

Microsoft Office

Java

HTML

ECLiPSe