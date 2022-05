Philippe FRANZA

Fort d’un parcours dans des DSI des domaines tels que la distribution, l’industrie, le service, les télécoms, la bancassurance, je suis en mesure de comprendre et d’appréhender de nombreux modèles d’entreprises et d’organisations.



Cette connaissance forte des différents secteurs me permet de définir les solutions les plus adaptées selon l’environnement business et les contraintes opérationnelles.



Je souhaite prendre la responsabilité d’une organisation IT avec challenge. Etre au cœur des métiers de l’entreprise en mettant l’informatique à son service. Sait gérer les contextes de transformation et évoluer à l’international.



Mes compétences :

Gestion de projet

Gestion des infrastructures SI et applications

Facilités relationnelles

Gestion de la sécurité du SI

Leadership

Adaptabilité

Budgets

Bon rédactionnel

Exploitation, Administration, Supervision

Reporting

Support aux utilisateurs

Encadrement

Architecture et support applications métiers

Relations fournisseurs

Pilotage production

Transversalité

Maîtrise des environnements internationaux

Arbitrage