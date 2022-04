Isabelle PIOTELAT

Trilingue : anglais, néerlandais.

8 ans d'expérience professionnelle aux Pays-Bas de 1994 à 2001.

Formation commerciale : BTS Action Commerciale.

18 ans d'expérience en marketing et communication avec de solides compétences en : événementiel, presse, print, web, PLV, merchandising, marketing direct en France et aux Pays-Bas

Expérience de 2 ans au sein d'un service clients Benelux (Warner Home Video Amsterdam).

Secteurs dans lesquels j'ai travaillés : luxe (joaillerie, horlogerie), pharmaceutique, cosmétiques, industrie,transport international, grande distribution, BTP (chauffage, chauffe-eaux, plafonds isolants), biens de consommation non durables (briquets, papeterie, rasoirs jetables, piles)...



Mes compétences :

Anglais

Communication

Cosmétique

Création

International

Luxe

Néerlandais

Organisation

Organisation de salons

Secteur pharmaceutique

Sites web

Traduction

Web