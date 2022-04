Antoine JACQUIER

J'ai 9 années d'expériences sur les projets d'intégration SAP et non-SAP dans l'industrie, le transport, le services et la distribution. je suis intervenu sur des grands programmes internationaux en France et à l'étranger. Je suis formateur technique SAP depuis 6 ans et j'étais responsable de l'activité Centre de Services Offshore SAP. J'interviens également sur les projet en tant que chef de projet ou architecte de solution technique.



En 2014, je me suis associé avec 2 collaborateurs pour fonder une société de conseil 2.0 qui a pour but d'accompagner les clients dans leur projet de modernisation et de rationalisation de leur SI en se basant sur des solutions Cloud du Marché.



Mes compétences :

SAP Intégration

Gestion de projet

Team building

SAP Project System

Cloud computing