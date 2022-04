Antoine JAMET

Actuellement en année de césure, je cherche un stage dans les secteurs du webmarketing, du digital de la communication ou de la publicité, à partir de janvier 2017.



Souhaitant suivre un Master 2 en Digital Marketing et Management de l'Innovation, un stage de 6 mois dans de tels secteurs me permettrait d'approfondir mes connaissances et d'enrichir mon expérience professionnelle dans ces domaines ainsi que d'ajouter de la cohérence à mon projet professionnel et justifier le master que j'envisage poursuivre.