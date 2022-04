L’agence DUBOIS JEANNEAU, créée en 1980, et le bureau d’études ATIC, créé en 1997, sont nés de la volonté de deux architectes associés, Francis DUBOIS et Antoine JEANNEAU.



Le 1er Août 2012, la SCP DUBOIS JEANNEAU est absorbée par la SARL ATIC, qui regroupe dorénavant sous cette enseigne nos différentes compétences en architecture et ingénierie.



Notre nouvelle société d’Architecture ATIC s’articule autour de deux bureaux situés à Versailles (78) et à Cholet (49). Cette double implantation nous permet d’intervenir aussi bien sur des projets à l’échelle régionale (Ile de France et Pays de la Loire) que nationale et d’acquérir ainsi une clientèle diversifiée.

environnement



Notre équipe pluridisciplinaire suit régulièrement les formations les plus pointues pour être au fait des normes en vigueur de sécurité incendie, d’accessibilité handicapés, de réglementation thermique, acoustique et Haute Qualité Environnementale, nous répondons donc en tout point aux exigences de durabilité actuelles.



L’environnement et sa préservation comme priorité, notre agence intègre cette dimension dans tous ses projets, la plupart répondant aux normes de la Haute Qualité Environnementale, de la Très Haute Qualité Énergétique et de Bâtiments à Basse consommation énergétique. Conscients des impacts que peut avoir un chantier sur l’environnement immédiat de celui-ci, nous mettons au service de nos projets nos multiples expériences dans le domaine.

coordination



ATIC est votre interlocuteur privilégié et joue le rôle de chef d’orchestre de l’ensemble des intervenants. Les missions économie du projet, coordination et pilotage sont intégrées dès la phase de conception à la réflexion d’ensemble du projet.



Nous souhaitons mettre l’accent sur la cohérence de notre équipe et le côté récurrent de nos interventions communes. C’est ainsi que bon nombre d’opérations ont été traitées conjointement, favorisant ainsi la connaissance des savoir-faire de chacun et une plus grande fluidité des échanges.



Nous avons à cœur de fidéliser notre clientèle par le sérieux de notre travail, l’implication de nos équipes, le respect de la qualité, des coûts et des délais de réalisation.