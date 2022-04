Julie JEANNEAU

Lors de ma dernière 'expérience professionnelle, en qualité d'Assistante Ressources Humaines au sein d’une entreprise agro-alimentaire, ma Responsable RH a apprécié mon sens des responsabilités et de l’organisation qui me permettent de prioriser facilement mes tâches pour une gestion du personnel efficace et réactive.



De nature dynamique et d’une grande capacité d’adaptation, j’apprécie de pouvoir intervenir sur des activités variées avec toujours le même souci de discrétion et du travail bien fait.













Mes compétences :

Sens des responsabilités

Tenacité

Dynamisme

Capacité d'adaptation

Sens de l'organisation