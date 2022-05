Nathalie TAILLANDIER DEBROUX

Bonjour,

Si vous êtes actif ou active en ligne et que vous possédez un large réseau d'entreprises ou d'agences de communication, je suis à la recherche active d un poste de responsable communication ou marketing digital ou de chef de projet événement dans ces secteurs basé sur Rennes ou dans la région (Je suis également mobile ponctuellement (déplacements IDF, national ou international).



MES COMPETENCES :



Marketing et Communication 14 ans d’expérience :



♣ Stratégie de marque, E-Stratégie, Médias sociaux et Référencement internet

♣ Plan de communication presse, B to B ou grand public

♣ Conception et réalisations événementielles : stands, voyages d’affaires, conférences de presse, événements internes, scénographie

♣ Conception de Supports de communication internes ou externes (discours, publications, blogs, sites internet, optimisation de sites internet, productions audiovisuelles, démonstrateurs technologiques ou multimédias, PLV, dossiers de presse, contenus rédactionnels), conception et production de catalogues et plaquettes : shooting photo, contrats, impression



Management et Développement international 6 ans d’expérience :



♣ Gestion de projets internationaux et interculturels dans des pays émergents : Chine, Brésil, Russie, Maroc, Turquie

♣ Développement commercial BtoC et BtoB

♣ Management, évaluation et recrutement

♣ Créations de process de travail : planification, budgétisation, pilotage d’équipes, recherche de prestataires et coordination logistique



Enfin, un MBA réalisé en plus de mon activité professionnelle de 2010 à 2012 m'a permis d'acquérir d'avantages de compétences en gestion et en management d'entreprise.



Mes compétences :

Communication

Marketing

International

Sport

Automobile

Voile

Stratégie d'entreprise

Japonais

Management de projet

Anglais

Espagnol

Textile

Mode

Redaction

Rédaction de contenus

Conception site internet

Construction de stands

Salons

Management interculturel