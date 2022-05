Olivier OLIVIER LAURENT

J'accompagne les dirigeants de PME ou de groupe, dans le développement de l'entreprise et le déploiement de la stratégie.

Professionnel expérimenté du pilotage des organisations dans l'agroalimentaire et dans le développement de réseau en marque propre, j'interviens sur l'ensemble des domaines d'activités (Production, Achats, Qualité, Supply Chain, le développement commercial et le Marketing.

Les enjeux :

Renforcer les performances de chaque service, anticiper, structurer, fédérer les équipes, et développer la culture du résultats => Focus Marge !

Mes fonctions opérationnelles : Assurer la croissance de l'entreprise en pilotant l'activité des différents services et en manageant les équipes pluridisciplinaires (Production, Achats, Qualité, Commercial, et Marketing).

Formalise les objectifs stratégiques et opérationnels et veille à l'atteinte des résultats.

Responsable de la rentabilité économique des centres de profit souvent en lien le service du DAF et le contrôleur de gestion.

Supervise la stratégie commerciale sur les différents canaux de distribution (B2B et B2C, commerce, et Retail) et encadre les équipes de vente (objectifs, négociations, politique tarifaire, plans d'actions clients).

Travail à l'amélioration des process, planifie et organise les temps forts, les prévisionnels de ventes et de production.

Vision stratégique sur les opportunités de nouvelles gammes, et les vecteurs de croissances.

Mise en place et suivi des KPIs et des actions correctives.